Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Markov, Rusya'nın araya girdiğini ve çatışmaların 1 hafta içerisinde sona erip iki taraf arasında bir anlaşma imzalanacağını iddia etti. Rus Rus siyaset bilimci, Rusya Dışişleri Bakanı Lavron'un Bakü'ye gidip "Ermenistan anlaşmaya hazır savaşı durdurun" çağrısından bulunduğunu iddia etti.

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Markov, Rusya'nın araya girdiğini ve çatışmaların 1 hafta içerisinde sona erip iki taraf arasında bir anlaşma imzalanacağını iddia etti. Rus Rus siyaset bilimci, Rusya Dışişleri Bakanı Lavron'un Bakü'ye gidip "Ermenistan anlaşmaya hazır savaşı durdurun" çağrısından bulunduğunu iddia etti.