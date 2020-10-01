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Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu: Ermenistan anlaşmaya hazır savaşı durdurun

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Giriş: 01.10.2020 17:13
Güncelleme:01.10.2020 17:14
Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Markov, Rusya'nın araya girdiğini ve çatışmaların 1 hafta içerisinde sona erip iki taraf arasında bir anlaşma imzalanacağını iddia etti. Rus Rus siyaset bilimci, Rusya Dışişleri Bakanı Lavron'un Bakü'ye gidip "Ermenistan anlaşmaya hazır savaşı durdurun" çağrısından bulunduğunu iddia etti.

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Markov, Rusya'nın araya girdiğini ve çatışmaların 1 hafta içerisinde sona erip iki taraf arasında bir anlaşma imzalanacağını iddia etti. Rus Rus siyaset bilimci, Rusya Dışişleri Bakanı Lavron'un Bakü'ye gidip "Ermenistan anlaşmaya hazır savaşı durdurun" çağrısından bulunduğunu iddia etti.

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