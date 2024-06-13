13 Haziran 2024, Perşembe
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Rus savaş gemileri Küba'da
Karayipler bölgesi son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Rus savaş gemileri ve deniz altısı Küba'ya ulaştı. Çarşamba günü Florida'nın 25 mil açığında tatbikata başladı. Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in Rusya günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı bir haritada tüm Ukrayna toprakları Rusya'ya ait gösterildi.