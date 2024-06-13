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Rus savaş gemileri Küba'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 13:42
Karayipler bölgesi son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Rus savaş gemileri ve deniz altısı Küba'ya ulaştı. Çarşamba günü Florida'nın 25 mil açığında tatbikata başladı. Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in Rusya günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı bir haritada tüm Ukrayna toprakları Rusya'ya ait gösterildi.
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