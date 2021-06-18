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Rus heyeti Antalya’da! Turizmde normalleşme adımları atılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2021 11:55
Güncelleme:18.06.2021 11:56
Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet gönderdi. Turizmde normalleşme adımları atılıyor. Peki turizmciler Rus heyetine gelişine nasıl bakıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu değerlendirdi.
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