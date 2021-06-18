18 Haziran 2021, Cuma
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Rus heyeti Antalya’da! Turizmde normalleşme adımları atılıyor
Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet gönderdi. Turizmde normalleşme adımları atılıyor. Peki turizmciler Rus heyetine gelişine nasıl bakıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu değerlendirdi.