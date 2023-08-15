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Rus Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikaste ilişkin yeni gelişme! Kritik isim İstanbul'da yakalandı

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Giriş: 15.08.2023 11:30
7 yıl önce Ankara’da öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov’a yönelik suikastte tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.’nin eşi A.S. polis tarafından yakalandı.
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