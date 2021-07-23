Rize ve Artvin'de sel felaketi | Başkan Erdoğan'dan 'kentleşme' uyarısı

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor. Rize'deki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu. Başkan Erdoğan sel felaketi ile sarsılan Rize'ye geldi. Cuma namazı sonrası halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Acil ihtiyaçlar için 18 milyonluk liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırıldı." dedi.

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