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Ramazan’ın müjdesi Berat Gecemiz mübarek olsun! Tövbe ile günah yükünden kurtuluş

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 13:18
Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban ayının 15'inci gecesi her Hicri yılda "Berat Gecesi" olarak İslam alemi tarafından idrak ediliyor. 6 Mart akşam ezanı ile birlikte karşılayacağımız "Berat Gecesi" mübarek kabul edilen özel gecelerden biri. İşte A Haber’in Ramazan'ın müjdecisi bu özel gece ile ilgili hazırladığı özel haber…
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Berat Gecemiz mübarek olsun!
Berat Gecemiz mübarek olsun!
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