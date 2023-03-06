Ramazan’ın müjdesi Berat Gecemiz mübarek olsun! Tövbe ile günah yükünden kurtuluş

Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban ayının 15'inci gecesi her Hicri yılda "Berat Gecesi" olarak İslam alemi tarafından idrak ediliyor. 6 Mart akşam ezanı ile birlikte karşılayacağımız "Berat Gecesi" mübarek kabul edilen özel gecelerden biri. İşte A Haber’in Ramazan'ın müjdecisi bu özel gece ile ilgili hazırladığı özel haber…

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