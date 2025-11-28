Maduro petrolde dar boğazda! Mühendisler bile göç etti

ABD-Venezuela krizi bölgede gerilimi tırmandırırken ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela lideri Maduro’yu terörist ilan etmesi gündeme bomba gibi düştü. Akabinde yanıt veren Maduro ise kameralar önünde kılıç çekerek “bizi asla yenemezler” çıkışı dikkat çekti. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, gerilimin nedeni olarak gösterilen Venezuela’nın petrol kaynaklarına ilişkin önemli detaylar paylaştı.