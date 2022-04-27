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Ramazan’ın kalbi Kadir Gecesi! Bu geceye özel Kadir Suresi

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Giriş: 27.04.2022 12:59
Rahmet ve günahlardan arınma iklimi olan Ramazan ayının kalbi Kadir Gecesi'dir. Bu mübarek gece öyle kıymetli ki yüce Allah Kadir Gecesi'nin önemini bize Kur'an-ı Kerim'deki "Kadir Suresi" ile bildiriyor. Peki bu suredeki ayetler ne anlama geliyor? Yüce rabbimiz insanlığa ne diyor? Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu geceyi nasıl ihya etmeli? İşte tüm merak edilenler…
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