Prof. Dr. Balık uyardı: Delta varyantına karşı 49 milyon risk altında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını açıkladı. Peki vaka sayıları aşı olmayanlar yüzünden mi tırmanışa geçti? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşılama sürecine ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiği Türkiye'de henüz 23 milyon aşı olmayan insan var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrolün ele alınması için aşı olunması gerektiğini hatırlattı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık A Haber ekranlarında aşılama sürecine ilişkin kritik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

49 MİLYON RİSK ALTINDA!

''Bakan Koca'nın verdiği rakamlara bakacak olursak 23 milyon henüz hiç aşı olmamış en büyük risk bu 23 milyon. Daha sonra 17 milyon ikinci doz aşını olmamışlar var. Bunların önemli kısmı sırası geldiği halde ikinci dozunu korktuğu için aşı olmayanlar. Bağışıklık sistemi zayıflamış olup üçüncü doza ihtiyacı olan 9 milyon kişi var. Toplamda 49 milyon kişi delta varyantına karşı enfeksiyon riski altında. Bu varyanta karşı tam koruma için çift doz aşı olunması gerekiyor.

Şu an aşı tedarikinde sorun yaşamasak bile maalesef insanlarımız aşı olmaktan tedirgin oluyor.''

Aşıların son derece güvenli olduğunu belirten Balık, dünyada yaklaşık 4 milyar kişinin aşı olduğunu söyledi.

SOSYAL ALANLARDA ÇİFT DOZ AŞI ZORUNLULUĞU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, futbol sahası, konser gibi sosyal alanlarda aşı zorunluluğu getirilmesini önerdi.