PKK/YPG’nin yaşadığı panik kamerada! Bölgede eller tetikte | A Haber sıcak noktada

Son dakika haberi... Suriye'de yeni harekat gündeme gelirken, terör örgütü YPG/PKK paniğe kapılarak hendek ve tünel çalışmalarına hız verdi. A Haber, Zor Mağar bölgesindeki teröristleri görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sıcak bölgeden detayları aktardı. Geçgel, “Peş peşe gelen operasyon sinyallerinin ardından gözler Tel Rıfat’a çevrilmiş durumda. PKK’lı teröristler panik içerisinde hendek kazamaya devam ediyorlar. Bu noktadan çok net bir şekilde görülüyor. Eller tetikte operasyonun talimatı bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

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