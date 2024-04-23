PKK’ya Irak ile ortak operasyon mu? Kalkınma Yolu Projesi neden önemli? A Haber'de değerlendirdiler

Başkan Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde en önemli 2 kritik başlık, Kalkınma Yolu Projesi ve Irak'ta PKK'ya muhtemel operasyondu . Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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