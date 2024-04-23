23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK’ya Irak ile ortak operasyon mu? Kalkınma Yolu Projesi neden önemli? A Haber'de değerlendirdiler

PKK’ya Irak ile ortak operasyon mu? Kalkınma Yolu Projesi neden önemli? A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 13:16
Başkan Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde en önemli 2 kritik başlık, Kalkınma Yolu Projesi ve Irak'ta PKK'ya muhtemel operasyondu . Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK’ya Irak ile ortak operasyon mu?
PKK’ya Irak ile ortak operasyon mu?
Özgür Özel randevu talep etti mi?
Özgür Özel randevu talep etti mi?
Başkan Erdoğan’dan Irak dönüşü flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Irak dönüşü flaş mesajlar
19 terörist etkisiz hale getirildi
19 terörist etkisiz hale getirildi
A Haber canlı yayınında 23 Nisan coşkusu
A Haber canlı yayınında 23 Nisan coşkusu
104 yıllık gurur: 23 Nisan
104 yıllık gurur: 23 Nisan
104 yıllık gurur: 23 Nisan
104 yıllık gurur: 23 Nisan
Balıkesir merkezli Mahzen-31 operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı
Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı
Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları ağırlayacak
Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak
Gazi Meclis 104 yaşında
Gazi Meclis 104 yaşında
Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu
Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu
Başkan Erdoğan Erbil’de
Başkan Erdoğan Erbil'de
Daha Fazla Video Göster