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PKK’ya Eren Abluka-12 operasyonu! 887 personele katılıyor

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 09:12
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay ilinde “Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz” operasyonu başlatıldı. 887 personelin katıldığı operasyonla ilgili detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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