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PKK'nın özel eğittiği gri kategorideki terörist Fırat Gizlenç etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.10.2021 13:42
Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak'ta etkisiz hale geitirilen 2 teröristten birinin gri kategoride olduğu tespit edildi.
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