PKK'nın özel eğittiği gri kategorideki terörist Fırat Gizlenç etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak'ta etkisiz hale geitirilen 2 teröristten birinin gri kategoride olduğu tespit edildi.