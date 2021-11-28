28 Kasım 2021, Pazar
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PERSPEKTİF- Metaverse kavramını hayatımızda neleri değiştirecek
Metaverse kavramını son günlerde sıkça duymaya başladık. Özellikle Facebook'un Metaverse yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Teknoloji devleri ardı ardına kendi Metaverse projelerini duyuruyor. Peki, Metaverse nedir? Gerçekleşirse hayatımızı nasıl değiştirecek? Perspektif bu hafta bu soruların yanıtını aradı. İzliyoruz.