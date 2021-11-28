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PERSPEKTİF- Metaverse kavramını hayatımızda neleri değiştirecek

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 28.11.2021 18:53
Metaverse kavramını son günlerde sıkça duymaya başladık. Özellikle Facebook'un Metaverse yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Teknoloji devleri ardı ardına kendi Metaverse projelerini duyuruyor. Peki, Metaverse nedir? Gerçekleşirse hayatımızı nasıl değiştirecek? Perspektif bu hafta bu soruların yanıtını aradı. İzliyoruz.
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Metaverse kavramını hayatımızda neleri değiştirecek
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