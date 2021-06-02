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Perde Arkası - Beş benzemezler ittifakı

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Giriş: 02.06.2021 12:18
Güncelleme:02.06.2021 12:53
Millet İttifakı daha kuruluş aşamasında iken derin görüş ayrılıkları yaşadı. 3 yıl sonra gelinen noktada ittifak üyelerinin başı HDP ile dertte. İttifaka dışarıdan dahil olan PKK'nın siyasi uzantısı, bir süre sonra ittifakın ana unsuru olmakla kalmadı, müttefiklerini tehdit edecek pozisyona geldi. Millet İttifakı ve HDP'nin tehdit dili perde arkası dosyamızda...
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