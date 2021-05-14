Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek Operasyonları Kapsamında Terör Örgütü PKK’ya Ait Mağara Tespit Edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." ifadelerine yer verildi.