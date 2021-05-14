14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek Operasyonları Kapsamında Terör Örgütü PKK’ya Ait Mağara Tespit Edildi

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek Operasyonları Kapsamında Terör Örgütü PKK’ya Ait Mağara Tespit Edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2021 16:20
Güncelleme:14.05.2021 16:45
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen 14 odalı bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu!
Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu!
Türkiye-İran sınırında PKK varlığı!
Türkiye-İran sınırında PKK varlığı!
Ağrı'da şehit düşen polise son görev!
Ağrı'da şehit düşen polise son görev!
Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Eller semaya Mescid-i Aksa için kalktı
Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Eller semaya Mescid-i Aksa için kalktı
Teröristlere 'Pençe' darbesi!
Teröristlere 'Pençe' darbesi!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!
CHP’li vekile soğuk duş!
CHP’li vekile soğuk duş!
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov
Zalimliğe dur çağrısıdır!
Zalimliğe dur çağrısıdır!
İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları
İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları
Muhalefette HDP çatlağı!
Muhalefette HDP çatlağı!
Bayramın son günü hava nasıl olacak?
Bayramın son günü hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster