Pazarkule’de yenileme çalışması! Tek peron sayısı 6’ya çıkarılacak

Edirne'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda yenileme çalışmaları başladı. Yenileme çalışmalarıyla tek olan peron sayısının 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacak. Gümrük sahasının da 3 bin 420 metrekarelik kullanım alanının 21 bin 890 metrekareye ulaşacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

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