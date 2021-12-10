10 Aralık 2021, Cuma
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Pazarkule’de yenileme çalışması! Tek peron sayısı 6’ya çıkarılacak
Edirne'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda yenileme çalışmaları başladı. Yenileme çalışmalarıyla tek olan peron sayısının 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacak. Gümrük sahasının da 3 bin 420 metrekarelik kullanım alanının 21 bin 890 metrekareye ulaşacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.