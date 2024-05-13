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Onaylı randevu bugün başlıyor! Onay verip gelmeyene 15 gün randevu yok

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 13.05.2024 10:55
Hastanelerde "onaylı randevu" dönemi bugün itibarıyla başladı. Onay verip gelmeyene 15 gün randevu yok. Onay verip gelmeyene 15 gün randevu verilmeyecek. Randevu almak için zorunluluk getirildi. 65 yaş üstü ve kanser hastaları uygulamadan muaf olacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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