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Reisi doğduğu yerde defnedildi! Meşhed'de toprağa verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 19:02
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü ülkeyi yasa boğarken, hayatını kaybedenler arasında bulunan Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz cuma imamı Ayetullah Ali Haşim bugün Tebriz’de toprağa verildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameraman Mustafa Kadir Mercan da Tebriz’den A Haber muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran'daki cenaze töreninden son durumu aktardı.
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