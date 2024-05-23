Reisi doğduğu yerde defnedildi! Meşhed'de toprağa verildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü ülkeyi yasa boğarken, hayatını kaybedenler arasında bulunan Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz cuma imamı Ayetullah Ali Haşim bugün Tebriz’de toprağa verildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameraman Mustafa Kadir Mercan da Tebriz’den A Haber muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran'daki cenaze töreninden son durumu aktardı.

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