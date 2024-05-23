23 Mayıs 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Reisi doğduğu yerde defnedildi! Meşhed'de toprağa verildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü ülkeyi yasa boğarken, hayatını kaybedenler arasında bulunan Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz cuma imamı Ayetullah Ali Haşim bugün Tebriz’de toprağa verildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameraman Mustafa Kadir Mercan da Tebriz’den A Haber muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran'daki cenaze töreninden son durumu aktardı.