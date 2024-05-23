İranlı vatandaştan canlı yayında A Haber'e teşekkür: İran basınından önce A Haber'den öğrendik

İran helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda ediyor. Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi ve Tebriz Cuma İmamı Tebriz'de defnedilecek. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İranlılara mikrofon uzattı. Bir vatandaşın sözleri ise Karataş'ı duygulandırdı.

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