23 Mayıs 2024, Perşembe
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CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz Zeyrek ile İsmail Saymaz canlı yayında atıştı: Sanki kötü yola düşürmüş gibi...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Roma ziyaretine giderken beraberinde 45 kişilik basın davetlisini de yanında götürdü. İmamoğlu tüm masrafların İBB tarafından karşılandığını vurgularken bu durum CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de tartışıldı. Deniz Zeyrek bu tarz gezilere katılan gazetecileri eleştirirken, geziye katılan İsmail Saymaz Zeyrek'e tepki gösterdi. Saymaz "Sen kaç defa geldin bu gezilere neyi tasvip etmiyorsun? Sanki kötü yola düşürmüş gibi anlatmanın ne manası var?" ifadelerini kullandı.