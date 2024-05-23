23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz Zeyrek ile İsmail Saymaz canlı yayında atıştı: Sanki kötü yola düşürmüş gibi...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2024 13:47
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Roma ziyaretine giderken beraberinde 45 kişilik basın davetlisini de yanında götürdü. İmamoğlu tüm masrafların İBB tarafından karşılandığını vurgularken bu durum CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de tartışıldı. Deniz Zeyrek bu tarz gezilere katılan gazetecileri eleştirirken, geziye katılan İsmail Saymaz Zeyrek'e tepki gösterdi. Saymaz "Sen kaç defa geldin bu gezilere neyi tasvip etmiyorsun? Sanki kötü yola düşürmüş gibi anlatmanın ne manası var?" ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit şehidine veda
Pençe-Kilit şehidine veda
Reisi’nin cenaze töreninde izdiham
Reisi’nin cenaze töreninde izdiham
CHP medyasında ’Roma gezisi’ kavgası!
CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası!
Başıboş köpek düzenlemesi geliyor!
Başıboş köpek düzenlemesi geliyor!
İran basınından önce A Haber’den öğrendik
"İran basınından önce A Haber'den öğrendik"
Göktepe-2’de sondaj çalışmaları başladı!
Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı!
Şehit savcı Murat Uzun’un kanı yerde kalmadı
Şehit savcı Murat Uzun'un kanı yerde kalmadı
Eylem Tok ve katil oğlu için kırmızı bülten...
Eylem Tok ve katil oğlu için kırmızı bülten...
A Haber Reisi’nin defnedileceği Meşhed’de
A Haber Reisi'nin defnedileceği Meşhed'de
İki ülke ilişkileri nasıl bir seyri izleyecek?
İki ülke ilişkileri nasıl bir seyri izleyecek?
Helikopter düştü mü, düşürüldü mü?
Helikopter düştü mü, düşürüldü mü?
Canlı yayında gözyaşları! Son veda
Canlı yayında gözyaşları! Son veda
Daha Fazla Video Göster