23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Dünya onları onlar A Haber’i takip etti! Reisi'nin kaza yaptığı helikopteri ilk kez A Haber ekibi görüntüledi | Dünya basınına gündem oldu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2024 18:06
İran Lideri İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkazını ilk kez A Haber görüntüledi. Amerika'dan Asya’ya tüm dünya A Haber ekibinden, Mehmet Karataş ve Mustafa Kadir Mercan'ın çektiği görüntüleri izledi ve dış basının ana gündemi oldu. İngiltere Merkezli SKY News, Amerikan FOX News, ABD Merkezli CNN International, İngiltere Merkezli BBC, Yunan Skai TV, Almanya'nın Tagesçau gibi birçok televizyon kanalı A Haber ve A News logolu görüntüleri kullanan medya kuruluşları oldu. İşte dünya medyasını ayaklandıran o görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya onları onlar A Haber’i takip etti!
Dünya onları onlar A Haber’i takip etti!
CHP’li vekiller Roma gezisinden rahatsız!
CHP'li vekiller Roma gezisinden rahatsız!
Kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli?
Kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli?
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu
Barış Boyun operasyonunda yeni gözaltı!
Barış Boyun operasyonunda yeni gözaltı!
Pençe-Kilit şehidine veda
Pençe-Kilit şehidine veda
Reisi’nin cenaze töreninde izdiham
Reisi’nin cenaze töreninde izdiham
CHP medyasında ’Roma gezisi’ kavgası!
CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası!
Başıboş köpek düzenlemesi geliyor!
Başıboş köpek düzenlemesi geliyor!
İran basınından önce A Haber’den öğrendik
"İran basınından önce A Haber'den öğrendik"
Göktepe-2’de sondaj çalışmaları başladı!
Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı!
Şehit savcı Murat Uzun’un kanı yerde kalmadı
Şehit savcı Murat Uzun'un kanı yerde kalmadı
Daha Fazla Video Göster