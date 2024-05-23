23 Mayıs 2024, Perşembe
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Dünya onları onlar A Haber’i takip etti! Reisi'nin kaza yaptığı helikopteri ilk kez A Haber ekibi görüntüledi | Dünya basınına gündem oldu!
İran Lideri İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkazını ilk kez A Haber görüntüledi. Amerika'dan Asya’ya tüm dünya A Haber ekibinden, Mehmet Karataş ve Mustafa Kadir Mercan'ın çektiği görüntüleri izledi ve dış basının ana gündemi oldu. İngiltere Merkezli SKY News, Amerikan FOX News, ABD Merkezli CNN International, İngiltere Merkezli BBC, Yunan Skai TV, Almanya'nın Tagesçau gibi birçok televizyon kanalı A Haber ve A News logolu görüntüleri kullanan medya kuruluşları oldu. İşte dünya medyasını ayaklandıran o görüntüler…