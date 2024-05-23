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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 16:07
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brunei, Somali ve İspanya Büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler sırasıyla Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
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