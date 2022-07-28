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Ölüm yolundan umut tüneline! Vatandaşlar ve sürücüler konuştu: 40 senedir bahanelerle yapmadılar! Erdoğan 3 senede bitirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 11:23
Tam 130 yıldır kış aylarında anayı çocuktan, kardeşi kardeşten ayıran Ilgaz Dağı Yolu, artık ayrılıkların değil kavuşmanın rotası oldu. Bazen bir otobüsün dereye yuvarlandığı bazen bir kamyonun yamaçta asılı kaldığı bölgedeki kazalarda, yüzlerce insan can verirken binlerce insan ise mahsur kaldı. Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Ilgaz Dağı engeli 2016'da açılan 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile son buldu. Ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getiren tünel, acılara son verirken sevenleri ise birbirine kavuşturmaya devam ediyor. Yıllar boyunca eski yolda direksiyon sallayan şoförler, tünelin yapılmasıyla rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar tünelin sağladığı kolaylığı ve güvenliği anlattı.
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