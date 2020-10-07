Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu Üyesi İlhan A Haber’de açıkladı

Bugün Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Tüm gözler bir kez daha Ankara’ya çevrilecek. Yeni kararlar gelecek mi? Okulların açılma kararıyla birlikte yeni kararlar verilecek mi? Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? Tüm bu soruların cevabını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber izleyicileri için verdi. Mustafa Necmi İlhan, “Okular açılacak. Şu anda okullar için tanımlanan ciddi bir vaka artışı yok. Pozitif çıkanlar da ilan ediliyor. Tabi önümüzdeki hafta her şey için çok önemli bir hafta olacak. Velilerde servis çalışanlarına kadar herkesin çok dikkatli olması gerekecek. Çocuklarımız okullarına başlayacak. Herhangi birimiz maskesiz dolaşması ya da yanlış bir davranışı çocuklarımızın enfekte olmasına ve çevreye yaymalarına neden olabilir. Pozitif vakası çıkması durumda çevredekiler temaslı kabul edilecek. En az iki ders saati arayla takip edilecek ve bulgular gözlenecek.” ifadelerini kullandı.