'Oda TV şeyhi’nin karanlık bağlantıları! Dini hedef alan organize kötülük devrede

Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban’ın Almanya ve FETÖ terör örgütü ile karanlık bağları dikkat çekiyor. FETÖ elebaşı Gülen’e de övgüler dizdiği ortaya çıktı. Fatih Şağban Almanya’ya neden gidiyordu? Karanlık bağlantıları neler? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban'ın Almanya ve FETÖ terör örgütü ile karanlık bağları dikkat çekiyor. FETÖ elebaşı Gülen'e de övgüler dizdiği ortaya çıktı. Fatih Şağban Almanya'ya neden gidiyordu? Karanlık bağlantıları neler? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu, "Tarih boyunca aslında en çok istismar edilen konuların başında belki din geliyor desek yanlış söylemiş olmayız. Maalesef günümüzde de bu tür örneklerde olduğu gibi rastlayabiliyoruz. Dinin o temiz ve ulvi değerlerine yönelik saldırılarını asla tasvip etmek mümkün değildir." dedi.

ODA&NBSP;TV, SÖZCÜ GAZETESİ VE CUMHURİYET BU ŞAHSI NEDEN ŞEYH OLARAK LANSE ETTİLER?

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ise "Bu yayın organları kafalarına göre bir şeyh taslağı bulduklarını onu öncelikle biraz yüceltmeye çalışarak sonra onun üzerinden bir camiaya hatta bir dine hücum etmek için bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bu şahıs dini açıdan baktığımızda belli bir dini birikimi olmayan ama varmış gibi kendini lanse etmeye çalışan birisi. Almanya bağlantısına da bakıldığında bu kişinin baştan beri 28 Şubat sürecinde yaşadığımız gibi birileri tarafından bir proje olarak hazırlandığı ve önümüze çıkarıldığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.