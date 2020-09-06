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Haberler Galeri Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı

Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin; küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban'ı (58) 4 senedir "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" diye pazarladığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 16:22
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Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı

UŞŞÂKI VAKFI; 6 DEFA EYÜP FATİH ŞAĞBAN'LA HİÇBİR İRTİBATI VE ALAKALARININ OLMADIĞINI AÇIKLADI
Uşşâki Vakfı; 5 Ekim 2016, 15 Şubat 2018, 24 Şubat 2018, 16 Mart 2018, 2 Eylül 2020 ve 4 Eylül 2020 tarihlerinde açıklamada bulundu ve kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban ve grubuyla hiçbir irtibatı ve alâkalarının bulunmadığını açıkladı.

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Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı

ODA TV; UŞŞÂKI VAKFI'NIN AÇIKLAMASINA RAĞMEN 4 SENEDİR EYÜP FATİH ŞAĞBAN'I "UŞŞAKİ TARİKATI LİDERİ" OLARAK TANITIYOR
Oda TV'nin haberlerinde; Uşşâki Vakfı'nın 6 defa açıklamada bulunmasına rağmen Eyüp Fatih Şağban'ı (58) dört senedir "Uşşaki Tarikatı Lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" olarak tanıtması dikkat çekici bulunuyor.

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Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı

UŞŞÂKI VAKFI: "2016'DA 'İLGİMİZ YOK' DEDİK", "16 MART 2018'DE KAMUOYUNA BİLDİRMİŞTİK"
Uşşâki Vakfı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın Eyüp Fatih Şağban'la hiçbir alakalarının olmadığını yeniden kamuoyuna açıkladı ve "2016'da ilgimiz yok dedik" ve "16 Mart 2018'de kamuoyuna bildirmiştik" ifadeleri kullanıldı.

Uşşâki Vakfı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın Eyüp Fatih Şağban'la hiçbir alakalarının olmadığını yeniden kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın 5 Ekim 2016 ve 16 Mart 2018 tarihinde Eyüp Fatih Şağban hakkında yaptığı basın açıklamalarının ekran kaydı verildi. Basın açıklamalarında Uşşâki Vakfı'nın yönetim kurulu üyelerinin imzaları yer aldı.

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Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı

İŞTE O AÇIKLAMALAR

5 EKİM 2016: "BİZ UŞŞÂKİ CEMAATİ VE UŞŞÂKI VAKFI OLARAK BU SÖYLEMLERLE İLGİMİZ OLMADIĞINI KAMUOYUNA DUYURURUZ"
Uşşâki Vakfı; 15 Şubat 2018 tarihinde "Önemli! Kamuoyuna duyuru" başlıklı yazılı açıklamada bulundu ve Eyüp Fatih Şağban'ın söylemlerinin Uşşâki Cemaati ve Uşşâki Vakfı'yla ilgisinin olmadığını açıkladı.

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Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı

Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:
"Son zamanlarda bazı kesimlerin cemaatimizin ismini kullanarak devlet büyüklerimize karşı edep dışı söylem ve düşüncelerini Uşşâki cemaatini temsil ediyormuş gibi açıkladıklarına şahit olmaktayız. Ancak biz Uşşâki Cemaati ve Uşşâki Vakfı olarak bu söylemlerle ilgimiz olmadığını ve bu söylemleri tasvip etmediğimizi sayın kamuoyuna duyururuz."