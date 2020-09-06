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Oda TV alçaklıkta sınır tanımadı! Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı “Uşşaki Tarikatı Lideri” olarak tanıttı
Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin; küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban'ı (58) 4 senedir "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" diye pazarladığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi...
Giriş Tarihi: 06.09.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 16:22
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