'70 BİN VEREYİM KAPANSIN'

Kızın babası F.A. ise jandarmadaki ifadesinde şunları söyledi: "27 Ağustos'ta Şağban beni aradı. 'Küçük çocuğun ile küçük bir hata işledik' dedi. Ben de 'Nasıl bir hata' diye sordum. O da 'Telafisi var elbette' dedi. Eve giderek eşim ile görüştüm. Konunun detaylarını öğrendim. Tekrar aradım. Olayın büyütülmemesini isteyerek, 70 bin lira vermeyi teklif etti ve konunun kapatılmasını istedi."

'AİLESİ 10 BİN İSTEDİ'

Eyüp Fatih Şağban ise gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesini jandarmada verdi. Şağban jandarmada, "Akyazı Kuzuluk'ta ve İstanbul'da iki dergâhım var. Ben Kuzuluk'ta kalırım. Üç katlı evimin üst katında ben, orta katında misafirler kalır. En alt kat sohbet amaçlı kullanılır. Bu evi 'Halvet-i Uşaki' tarikatı olarak adlandırırız. Bana 'Şeyh Fatih Efendi' diye hitap edilir. Müşteki F.A. ve eşini 15 yıldır tanırım. Bir tesisat işi için eşi ve çocuklarıyla gelmişlerdi. Pandemi sürecindeki ulaşım kısıtlamasından dolayı 5 ay kadar kaldılar. Y. (mağdur çocuk) nadiren de olsa yanıma tek başına gelirdi. Y. ve kardeşleri beni gördüklerinde elimi öperlerdi. 27 Ağustos'ta annesi beni aradı. Y.'nin durumunun kötü olduğunu, pedagoga götüreceğini söyledi. Kısa süre sonra çocuğun halası beni aradı. Çocuğu özel hastanelerde pedagoga tedavi ettireceğini söyledi ve masrafları için 10 bin lira istedi" dedi.