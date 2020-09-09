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Çocuk istismarcısı Fatih Nurullah terörist Fetullah Gülen'i savundu: Sarılalım, hapishaneleri boşaltalım

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Giriş: 09.09.2020 12:51
Güncelleme:09.09.2020 12:52
15 Temmuz FETÖ darbesine karşı 'eylemsizlik' emreden sapık sözde şeyh Fatih Nurullah'ın (Eyüp Şağban), teröristbaşı Fetullah Gülen'i savunduğu görüntüler ortaya çıktı. Çocuk istismarcısı Eyüp Şağban sohbetlerinde Türkiye'nin 'Fetullah Gülen Hocaefendi' diye bahsettiği terörist ve örgütü ile helalleşmesi gerektiğini ifade etti. Yeni Şafak'ın elde ettiği görüntülere göre; Şağban 2 Nisan 2020'de Sakarya Kuzuluk'ta yandaşlarına verdiği sohbette skandal ifadeler kullandı.
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