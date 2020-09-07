Oda TV yalanda sınır tanımıyor! Din istismarcısı üzerinden yeni algı operasyonu

Oda TV Uşşaki Vakfı'nın açıklamasına rağmen çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban'ı 4 senedir Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah efendi diye pazarlamış. Oda TV din isitsmarcısı üzerinden yeni algı operasyonu peşinde. Peki neden? Sabah Gazetesi özel istihbarat şefi Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

Oda TV Uşşaki Vakfı'nın açıklamasına rağmen çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban'ı 4 senedir Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah efendi diye pazarlamış. Oda TV din isitsmarcısı üzerinden yeni algı operasyonu peşinde. Peki neden? Sabah Gazetesi özel istihbarat şefi Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

12 yaşındaki kız çocuğuna taciz ettiği ortaya çıkan "Fatih Nurullah" takma adlı sahte şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın karanlık yüzü ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte Şeyh Sağban'ın en az 30 yıllık tarikat serüvenini bilen isimler Yeni Şafak'a konuştu. Tanıkların iddiasına göre, girdiği ilk tarikattan kovulduktan sonra Uşşaki Tarikatı'na intisab eden Şağban, daha yola ilk girdiği günlerde şeyhliği gözüne kestirdi.



İCAZET ALMADAN DERGAH KURDU

Tarikatın şeyhi Sıddık Naci Eren Hocaefendi'nin yakınlarında bulunarak kendini göstermeye çalıştı. Tarikat içerisinde kendine yakın bir grup kurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Tarikat adabına uygun olmayan davranışlar sergilediği için zaman zaman uyarılar aldı. Şeyh olmayı kafaya koyan Şağban, ilk dergahını Uşşaki Tarikatı içerisindeyken kurdu. İcazet alma gereği duymadan dergah kurup Eren Hocaefendi'nin karşısına çıkan Şağban 'hilafet' istedi.

BİR TEK ŞAHİDİ YOK

Eren Hoca ise Şağban'ı "Evladım biz her yer açana hilafet vermiyoruz. Bakarız kısmetinde varsa olur. Yoksa kimin kısmetinde varsa o posta oturur" diyerek reddetti. Burada aradığını bulamayan Şağban, edep dışı davranışlarda bulununca uzaklaştırıldı. Şağban'ın sonraki rotası Uşşakilerin İnegöl Kolu oldu. Ancak burada da Mezarcı Mehmet Hocaefendi tarafından "Kardeşimizin kovduğu adama bizde yer yok" denilerek kapıdan çevrildi.



SAHTE İMZALI İCAZET BELGESİ

Şağban'ın son durağı Çorum oldu. Entrikalarına devam eden Sağban, buradaki Uşşaki Şeyhi İbrahim İpek Hoca hayatta iken cemaat içinde gruplaşma çabalarına girmiş. Hocanın vefatının ardından da "İcazet aldım" diyerek şeyhliğini ilan etmiş. İbrahim İpek'in Şağban'a icazet verdiğine, işaret ettiğine şahit olan kimse yok. Cemaati inandırmak için sahte imzalı icazet belgesi hazırladığını öne sürenler bile var.





HOCANIN AİLESİNE TECRİT

Çakma şeyhin bir diğer hamlesi de makamını sağlamlaştırmak oldu. Yerini sağlamlaştırmak için 'icazetin yok' diyen herkesi tarikattan uzaklaştırdı. İslam dışı davranışları nedeniyle kendisine karşı çıkan İpek Hoca'nın ailesi, taciz ve tecride maruz bırakıldı. İddialara göre 2015 ve 2018 yılında açıklamalar yayınlayarak Fatih Nurullah takma adlı Şağban'a karşı çıktıkları için İpek'in ailesine selam vermek bile neredeyse yasaklandı.



DERGAH DEĞİL MESCİD-İ DIRAR

Çakma şeyhe karşı büyük mücadele veren Uşşaki Tarikatı'nın 2018'in mart ayında hazırladığı ve tarikatın tüm kolları tarafından imzalanan açıklamaya Yeni Şafak ulaştı. Eyüp Fatih Şağban'ın kurduğu dergah, Peygamber Efendimiz döneminde Müslümanlar arasına nifak sokmak için kurulan ve bizzat Efendimiz tarafından yıkılan Mescid-i Dırar'a benzetildi.



SÖZ VE EHLİYETİ YOK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son günlerde bâzı şahıslar, Uşşâkileri ve Uşşâkiliği temsil ediyormuş gibi Şeriata ve tarikat âdâbına uymayan birtakım konuşmalarla gündeme gelmiştir. İşgal etmeye çalıştığı makamın ehli-yetkilisi olmayan, "Elimi öpen cennete gider" vs. gibi Şeriat'a ve tarikata aykırı saçma sapan beyanlarda bulunan bir şahıs, hiçbir şekilde Uşşâkileri temsil etmediği gibi Uşşâkîlik'te söz sâhibi de değildir. (..) Beyanları Ehli Sünnet itikâdına aykırıdır. (..) medyatiklik ve şöhret uğruna yapılan bu saçmalıklar zâten kişinin Uşşâkîlik'le uzak yakın bir ilgisinin olmadığını göstermektedir. Uşşâkî geleneği, silsilesi içinde yer almayan tutum ve davranışlar, Uşşâkîlik ve Uşşâkilerle uzak yakın bir bağlantısı bulunmamaktadır. (..) Kasımpaşa Uşşâkî Âsitânesi karşısında yer açarak ve "Biz Kasımpaşa'daki Uşşâkîleriz" söylemi ile kendisini başkalarının (500 yıllık Uşşâkî Âsitânesi'ni yönetenlerin) makamında göstermeye çalışan zavallılar, güneşi balçıkla sıvayacaklarını sanmaktadırlar. Nitekim bu davranış, Asr-ı Saadet'te de benzer olaylarla yaşanmış olan, Mescid-i Dırar hâdisesi ile aynı olup, aynı amaçlara hizmet etmektedir. Bizler bu şahsın Uşşâkîlik ve Uşşâkîlerle bir ilgisi olmadığını sayın kamuoyuna arz ederiz.

ODA TV; ŞAĞBAN'I TARİKAT LİDERİ OLARAK TANITMIŞ

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin haberlerinde Eyüp Fatih Şağban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıttığı ifade edildi.

Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihli haberinde yer alan haberinde Fatih Sağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıttığı öğrenildi. Oda TV; söz konusu haberinde; Fatih Sağhan hakkında; "Tarikat lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Uşşaki lideri…" ve "Uşşaki tarikatı lideri…" ifadelerini kullanmış.

Oda TV haberinde; Fatih Şağban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan konuşmasının videosunu da yayınladı.

Oda TV'nin; İslami duyarlılığa sahip vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu ve cemaatlere yönelik haberlerinde sürekli yorumda bulunurken, Fatih Şağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıtması dikkat çekiyor.

ODA TV'NİN EYÜP FATİH ŞAĞBAN'I ÖVDÜĞÜ O HABER!

Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "Çok çamlar deviriyor, artık misyonunu tamamladı O tarikat lideri Erdoğan'a bayrak açtı" başlıklı haberde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtıyor.





Oda TV'nin söz konusu haberi aynen şöyle:



"Bir süre önce Atatürk Havalimanı'ndaki 'el öptürme izdihamı' görüntüleriyle gündeme gelen "Uşşaki Tarikatı Lideri 'Fatih Nurullah Efendi", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık misyonunu tamamladığı belirterek "Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey" dedi.

Erdoğan'ın istediği yönetimin 'meşrutiyet' olacağını söyleyen 'Fatih Nurullah Efendi', "Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor" dedi.

Tarikatın yayın organı olan Nurani TV'de konuşan Uşşaki tarikatı lideri ayrıca, 1980 anayasası hazırlanırken, bir süre önce hayatını kaybeden Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet kırkıncı'nın bir rüya gördüğünü, daha sonra da Kenan Evren'e markaj yaparak imam hatip yasasını anayasaya eklettirdiğini iddia etti."

Uşşaki liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç kimse anayasaya manayasaya dokunmasın. Yok başkanlık sistemiydi, bilmem neydi, böyle oyalansın gitsinler.

Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey. Zaten başkanlık sistemi var şu anda Türkiye'de. Onun istediği şekildeki bir idare meşrutiyet olur. O zaman Mehdi alehisselamın zuhuru olur. Bazı şeylere fazla dokunmak iyi değildir. Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani."

EYÜP FATİH ŞAĞBAN TUTUKLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban (58) sevk edildiği mahkemece küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Şağban, Akyazı'da yazlıkta anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu birden fazla taciz ettiği ifade edildi.