O gece TBMM’de neler yaşandı? İsmail Kahraman A Haber canlı yayınında anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gözü dönmüş FETÖ terör örgütü milletin iradesi Meclis'i de hedef aldı. Peki TBMM'de o gece neler yaşandı? O dönem Meclis Başkanlığı yapan İsmail Kahraman, TBMM’de yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Kahraman, “Şehitlik duygusu ve ruhu içindeydik” ifadelerini kullanarak “Hainler aynı inatlarına devam ediyorlar” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gözü dönmüş FETÖ terör örgütü milletin iradesi Meclis'i de hedef aldı. Peki TBMM'de o gece neler yaşandı? O dönem Meclis Başkanlığı yapan İsmail Kahraman, TBMM'de yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Kahraman, "Şehitlik duygusu ve ruhu içindeydik" ifadelerini kullanarak "Hainler aynı inatlarına devam ediyorlar" dedi.