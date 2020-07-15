15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları O gece TBMM’de neler yaşandı? İsmail Kahraman A Haber canlı yayınında anlattı

O gece TBMM’de neler yaşandı? İsmail Kahraman A Haber canlı yayınında anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2020 14:04
Güncelleme:15.07.2020 14:13
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gözü dönmüş FETÖ terör örgütü milletin iradesi Meclis'i de hedef aldı. Peki TBMM'de o gece neler yaşandı? O dönem Meclis Başkanlığı yapan İsmail Kahraman, TBMM’de yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Kahraman, “Şehitlik duygusu ve ruhu içindeydik” ifadelerini kullanarak “Hainler aynı inatlarına devam ediyorlar” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gözü dönmüş FETÖ terör örgütü milletin iradesi Meclis'i de hedef aldı. Peki TBMM'de o gece neler yaşandı? O dönem Meclis Başkanlığı yapan İsmail Kahraman, TBMM'de yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Kahraman, "Şehitlik duygusu ve ruhu içindeydik" ifadelerini kullanarak "Hainler aynı inatlarına devam ediyorlar" dedi.

Son dakika: Darbe gecesini Meclis’te yaşayanlar 15 Temmuzu A Haber’e anlattı! Millet iradesi Meclisi nasıl hedef aldılar? SON DAKİKA: DARBE GECESİNİ MECLİS'TE YAŞAYANLAR 15 TEMMUZ'U A HABER'E ANLATTI! MİLLET İRADESİ MECLİS'İ NASIL HEDEF ALDILAR?
15 Temmuzda kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: Bin kolum olsa seve seve feda ederim 15 TEMMUZ'DA KOLUNU KAYBEDEN GAZİ ÜZEYİR CİVAN O GECEYİ ANLATTI: BİN KOLUM OLSA SEVE SEVE FEDA EDERİM
Son dakika: A Haberden 15 Temmuz Destanı için özel yayın | A HABER CANLI YAYIN SON DAKİKA: A HABER'DEN 15 TEMMUZ DESTANI İÇİN ÖZEL YAYIN | A HABER CANLI YAYIN
15 Temmuzda Atatürk Havalimanında yaşananlar ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun kontrollü kaçışı 15 TEMMUZ'DA ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAŞANANLAR VE CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "KONTROLLÜ" KAÇIŞI

15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı!
15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı!
Hulusi Akar o gece görevden neden alındı? Fuat Oktay anlattı
Hulusi Akar o gece görevden neden alındı? Fuat Oktay anlattı
2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi şehit etti
"2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi şehit etti"
O gece TBMM’de neler yaşandı?
O gece TBMM’de neler yaşandı?
Başkan Erdoğan 15 Temmuz etkinlikleri için Gazi Meclis'te
Başkan Erdoğan 15 Temmuz etkinlikleri için Gazi Meclis'te
Bin kolum olsa seve seve feda ederim
"Bin kolum olsa seve seve feda ederim"
Şentop'tan 15 Temmuz'da önemli açıklamalar
Şentop'tan 15 Temmuz'da önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı
Havalimanında yaşananlar ve kontrollü kaçış
Havalimanında yaşananlar ve "kontrollü" kaçış
ABD'de FETÖ'nün gerçek yüzü halka anlatıldı
ABD'de FETÖ'nün gerçek yüzü halka anlatıldı
Daha Fazla Video Göster