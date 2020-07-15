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15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda yaşananlar ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü" kaçışı

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Giriş: 15.07.2020 12:00
Güncelleme:15.07.2020 12:02
15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda neler oldu? Millet darbecilere nasıl direndi? 15 Temmuz sonrası dava süreçleri nasıl işledi? CHP lideri Kemel Kılıçdaroğlu “Kontrollü” kaçışı nasıl gerçekleşti? Kılıçdaroğlu tankların arasından nasıl ayrıldı? Sabah Gazetesi özel istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, A haber canlı yayınında yaşananları ve süreci anlattı.

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda neler oldu? Millet darbecilere nasıl direndi? 15 Temmuz sonrası dava süreçleri nasıl işledi? CHP lideri Kemel Kılıçdaroğlu "Kontrollü" kaçışı nasıl gerçekleşti? Kılıçdaroğlu tankların arasından nasıl ayrıldı? Sabah Gazetesi özel istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, A haber canlı yayınında yaşananları ve süreci anlattı.

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