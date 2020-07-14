15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı sıralarda o gece milli iradenin kalbi gazi Meclis de alçak darbecilerin hedefi oldu. Fetullahçı teröristler 15 Temmuz’da millet iradesinin kalbi Meclis’i nasıl hedef aldı? 15 Temmuz darbe gecesini Meclis’te yaşayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, o gece yaşananları TBMM’de A Haber canlı yayınında anlattılar.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı sıralarda o gece milli iradenin kalbi gazi Meclis de alçak darbecilerin hedefi oldu. Fetullahçı teröristler 15 Temmuz'da millet iradesinin kalbi Meclis'i nasıl hedef aldı? 15 Temmuz darbe gecesini Meclis'te yaşayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, o gece yaşananları TBMM'de A Haber canlı yayınında anlattılar.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: O gece istişareler yaparak Meclis'e gittik. Ortak ruh ve kararlılıkla hareket ettik. Gece 2'de ilk bomba ile Meclis'i hedef aldılar.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: O gece ilk anda 25 vekille Parlamento'yu açtık.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: Tek amacımız hainlere karşı o gece direnmekti.