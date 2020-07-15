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15 Temmuz'da kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: Bin kolum olsa seve seve feda ederim

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Giriş: 15.07.2020 12:50
Güncelleme:15.07.2020 13:06
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi 251 şehit verdik binlerce kahramanımız vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yollara meydanlara döküldüler ve darbecilere karşı yıllarca hatırlanacak kahramanlıklara imza attılar. O kahramanlardan biri kolunu kaybeden gazimiz Üzeyir Civan, o gece yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Civan, "Bin kolum olsa da yine seve seve binini de feda ederim. Keşke bu cennet vatan için canımızı da seve seve feda edebilsek." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi 251 şehit verdik binlerce kahramanımız vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yollara meydanlara döküldüler ve darbecilere karşı yıllarca hatırlanacak kahramanlıklara imza attılar. O kahramanlardan biri kolunu kaybeden gazimiz Üzeyir Civan, o gece yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte gazi Üzeyir Civan'ın açıklamalarından satır başları;

"DURUN YAPMAYIN HEPİMİZ KARDEŞİZ" DİYE ÜZERLERİNE GİDERKEN...

Silahlarının seslerini duymuş olduğum 7-8 tane darbecinin mevzi değiştirdiğini gördüm. Onları görünce onları uyarmak ve inandırmak istedim. İki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koşarak gittim "Durun yapmayın silahlarınızı bırakın hepimiz kardeşiz" diye bas bas bağırarak üzerlerine koşarak gittim. Aramızda 4-5 metre mesafe kalmıştı. Hayatımda duymadığım yoğunlukta kulaklarımda çınlama sesi duydum. Sanki sol kolumda elektrik çarpmıştı ve ne oluyor diyerek hafiften eğildim sonrasında vurulmamak için yere uzanmıştım ama tam o esnada vurulmuştum ki olayın sıcaklığıyla farkına varamıyordum.

BİN KOLUM OLSA SEVE SEVE BİNİNİ DE FEDA EDERİM

Bir kez değil bin kez olsun yine giderim, yine giderim, yine giderim... Bin kolum olsa da yine seve seve binini de feda ederim. Keşke bu cennet vatan için canımızı da seve seve feda edebilsek. Biz o gün canlarımızı, mallarımızı, evlatlarımızı, eşlerimizi düşünmüyorduk o gün bizim derdimizi tasamız vatanımızın selametiydi birliği bütünlüğüydü bu bayrakların yere inmemesiydi.

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