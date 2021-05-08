Numan Kurtulmuş'tan A Haber canlı yayınında dünyaya flaş çağrı: İsrail durdurulmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik uyguladığı zülme yönelik A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "İsrail durdurulmalı" diyere dünyaya çağrıda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR

Kurtulmuş, "Kabul edilemez bir saldırıdır, bu insanlık saldırıdır, vahşettir. Bütün dünyanın gözü önünde zaten Ramazan ayının başında saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. Filistinli Müslümanlara karşı yıldırma ve baskı harekâtını sürütüyorlar. Bu asla kabul edilemez. Bu bir insanlık suçudur.

DÜNYA İSRAİL'İ DURDURMALI

Bu bir din ve insanlık düşmanlığıdır. Bunu bu şekilde ortaya konması bir sürpriz de değildir. İsrail, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan, bölünmüşlükten istifade ediyor. Filistin topraklarını tamamen Müslümansızlaştıracak bir siyaset uyguluyor. Dünya İsrail'i durdurmalıdır.

BÖLGE ÜLKELERİ GÖZÜNÜ AÇMALI

"Ne yaparlarsa yapsınlar kazanan Filistin olacaktır. (Filistin) 1 milyar 700 milyon Müslüman'ın onurunu korumak için mücadele veriyorlar! Allah Filistinli kardeşlerimizden razı olsun" dedi. Kurtulmuş ayrıca "Saldırılar bölge ülkelerinin de gözünü açmalıdır" ifadeleirni kullandı.