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31.10.2019
Numan Kurtulmuş: Türkiye düşmanları bir hatta birleşti
ABD'nin Türkiye karşıtı tasarıları hakkında A Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye düşmanı çevreler bir hatta birleşti" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş aynı zamanda İsrail'in ABD askerlerini bölgeden çekilmemesi için baskı yaptığını söyledi..
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