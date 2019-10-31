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31.10.2019

Numan Kurtulmuş: Türkiye düşmanları bir hatta birleşti

ABD'nin Türkiye karşıtı tasarıları hakkında A Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye düşmanı çevreler bir hatta birleşti" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş aynı zamanda İsrail'in ABD askerlerini bölgeden çekilmemesi için baskı yaptığını söyledi..

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