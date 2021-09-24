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Netflix'ten sonra Hulu Türkiye'yi hedef aldı! Only Murders In The Building dizisinde Türklere 'katliam' ve 'soykırım' suçlaması

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Giriş: 24.09.2021 16:44
Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'in ardından bir skandal da dijital yayın platformu Hulu'nun Only Murders In The Building dizisinde yaşandı. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez’in başrolünde olduğu Only Murders in the Building isimli dizide, Türkler katliam ve soykırım yapmakla suçlandı. Dizinin bir sahnesinde, geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakter, "Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?" ve "Türkler Yunanları katletmeye başlayıp..." ifadelerini kullanıyor.
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