05 Temmuz 2022, Salı
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Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığınca, Nefes Operasyonu başlatıldı. 7 ilde sigara kaçakçılığı yapan 214 kişi için gözaltı kararı verildi. Bakan Soylu "615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır" dedi