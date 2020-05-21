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''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı

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Giriş: 21.05.2020 22:33
A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye ve dünya ülkelerinin Kovid-19 sürecini nasıl yönettiğini değerlendirdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu, ''Ne zamana kadar maske takacağız?'' sorusuna da yanıt verdi.
''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
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