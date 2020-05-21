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''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye ve dünya ülkelerinin Kovid-19 sürecini nasıl yönettiğini değerlendirdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu, ''Ne zamana kadar maske takacağız?'' sorusuna da yanıt verdi.