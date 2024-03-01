01 Mart 2024, Cuma
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Navalni’nin cenaze töreni bugün! Naaş için cenaze aracı bulunamıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenazesi bugün toprağa verilecek. Cenaze töreni, Moskova'daki bir kilisede düzenlenen veda töreninin ardından Borisovskoye Mezarlığı'nda yapılacak. Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, cenazenin barışçıl bir şekilde yapılıp yapılamayacağını ve polisin katılımcıları gözaltına alıp almayacağını bilmediğini söyledi. Navalni'nin 16 Şubat'ta cezaevinde rahatsızlanarak aniden hayatını kaybettiği bildirilmişti.