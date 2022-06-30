NATO Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan: İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi

NATO Liderler Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "NATO'nun Ukrayna'ya desteği tam. Bu desteği barış vizyonuyla birlikte ortaya koymalıyız" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, üçlü mutabakatla ilgili, "İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iade sözünü verdi." açıklamasında bulundu. "Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, PKK/YPG'nin kanlı yüzünü zirvede video ile anlattık." ifadelerini kullandı.