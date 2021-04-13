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NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:
Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılar üzerinden yürütmüş olduğu bir savaş var. Bu savaş ile ilgili geliştirmiş olduğu hem Ukrayna'nın içerisinde hem de Ukrayna'nın dışarısında angajmanlar var. Aslında bir tarafıyla Ukrayna'ya kilitlenmişken meselenin bir diğer tarafı da Ukrayna'nın Karadeniz ile olan deniz bağını kesmekle ilgili olarak Rusya'nın hamleler yaptığını görüyoruz. Ortada bir temel gerçek var. Biden iktidara geldiğinden beri öncelikle Rusya ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna ile Rusya arasındaki didişme üzerinden ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik didişmeye tanık oluyoruz. ABD, uluslararası bir kurum olan NATO'yu kendi menfaatleri doğrultusunda bir vekil örgüt olarak kullanma içerisinde.