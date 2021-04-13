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NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 13.04.2021 12:56
Güncelleme:13.04.2021 13:04
Tansiyonun düşmediği Donbas krizinde, ABD'nin geçtğimiz gün yaptığı uyarıya Rusya'dan yanıt geldi. İngiltere ise Romanya'ya savaş jetleri gönderme kararı aldı. Bölgedeki son gelişmelerle ilgili bir açıklama da NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini belirtti. NATO'nun açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Biden iktidara geldiğinden beri öncelikle Rusya ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna ile Rusya arasındaki didişme üzerinden ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik didişmeye tanık oluyoruz. ABD, uluslararası bir kurum olan NATO'yu kendi menfaatleri doğrultusunda bir vekil örgüt olarak kullanma içerisinde." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:

Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılar üzerinden yürütmüş olduğu bir savaş var. Bu savaş ile ilgili geliştirmiş olduğu hem Ukrayna'nın içerisinde hem de Ukrayna'nın dışarısında angajmanlar var. Aslında bir tarafıyla Ukrayna'ya kilitlenmişken meselenin bir diğer tarafı da Ukrayna'nın Karadeniz ile olan deniz bağını kesmekle ilgili olarak Rusya'nın hamleler yaptığını görüyoruz. Ortada bir temel gerçek var. Biden iktidara geldiğinden beri öncelikle Rusya ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna ile Rusya arasındaki didişme üzerinden ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik didişmeye tanık oluyoruz. ABD, uluslararası bir kurum olan NATO'yu kendi menfaatleri doğrultusunda bir vekil örgüt olarak kullanma içerisinde.

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