03 Mart 2022, Perşembe
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Müzakerelerden ne sonuç çıkacak? Ateşkes anlaşması imzalanacak mı?
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunun SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belo-Vejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağı iddia edildi. Rus heyeti, müzakerelerde ateşkes konusunun da masada olduğunu duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.