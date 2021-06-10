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Müsilaj tarıma kazandırılacak! Müsilajdan tarım katkı maddesi ve biyoyakıt üretimi yapılacak
Bursa Teknik Üniversitesi, deniz salyasından tarım katkı maddesi, tarım ilacı, bioplastik ve biyoyakıt üretmek için çalışma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut’un konuğu olan Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz canlı yayında anlattı.