Müsilaj tarıma kazandırılacak! Müsilajdan tarım katkı maddesi ve biyoyakıt üretimi yapılacak

Bursa Teknik Üniversitesi, deniz salyasından tarım katkı maddesi, tarım ilacı, bioplastik ve biyoyakıt üretmek için çalışma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut’un konuğu olan Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz canlı yayında anlattı.

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