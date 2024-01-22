22 Ocak 2024, Pazartesi
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Murat Kurum gençlerle buluşup Aybüke: Öğretmen Oldum Ben adlı filmi izledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gençlerle buluştu. Kurum ve beraberindekiler gençlerle birlikte şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayat hikayesini anlatan ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ adlı filmi izledi. Kurum gösterim sonrasında yaptığı konuşmada, “Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde, 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı.” dedi. “Bu vatanın her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edeceğiz.” diyen Kurum, “Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Dicle’nin, Fırat’ın, Cudi’nin, Gabar’ın çocuklarını, kuzularını çakallara ezdirmeyeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.