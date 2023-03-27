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Muharrem İnce’den CHP’ye FETÖ göndermesi: İmza toplanmasın diye çalıştılar

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 09:36
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan 100 bin imzaya, dördüncü günde ulaştı. Adaylığı kesinlik kazandıktan hemen sonra da, kameraların karşısına geçti. Eski partisi CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. 4 günlük imza toplama sürecinde, adaylığının türlü yollarla engellenmeye çalışıldığını, "FETÖ'cülerden çok şey öğrenmişler" diyerek anlattı. Aday olmaması için çağrı yapanlara da cevap verdi.
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