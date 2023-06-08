Muhalefette seçim kaosu | CHP ve İYİ Parti karıştı! Küçük partilere tepki giderek artıyor

CHP listelerinden milletvekili olan partilerin Meclis Başkanlığı seçiminde ayrı ayrı aday çıkarmaları CHP'lilerin tepkisine neden oldu. CHP'nin adayını desteklemeyen DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tavrı, CHP'liler tarafından nezaketsizlik olarak nitelendirildi. İYİ Parti'de kongre süreci devam ederken parti içi muhalifler ise harekete geçti. Bazı isimler, seçim mağlubiyetinin ardından Genel Başkan Meral Akşener'e karşı yeni bir aday çıkarmayı planlıyor. Diğer yandan İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuracağının sinyalini verdi. Bunun yanında CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, ''Seçim sonuçlarına 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim'' dedi. CHP'nin ciddi bir iç muhasebe yapması gerektiğini söyleyen Altay, ''Çekilmeyi bilmek lazım" sözleri ile Kılıçadaroğlu'na ve parti yönetimine dikkat çeken mesajlar verdi. Siyasetin gündemini A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper değerlendirdi. Toper, “Hem CHP hem İYİ Parti seçimlerde bir başarısızlığa imza atmıştır, buna HDP’yi eklememiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının onaylanması için 4 partiye 39 tane vekil dağıttı. Kazanma iddiasıyla çıktığınız seçimi kaybettiğiniz de bunun bir bedeli olmalıdır. Kitleler size inanma noktasında zorluk çekecektir. CHP tabanında büyük bir heyecan kaybı oluşacaktır. Yerel seçimler bahanesi ile Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse hem tabanda hem de parti teşkilatlarında umduğunu bulamayacaktır.” dedi.

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