Muhalefette “çözümsüzlük” krizi mi? Muhalefet neden alternatif politika üretemiyor?

Türkiye'de muhalefet, ülke sorunlarına çözüm ve alternatif üretmek yerine, atılan adımları karalama ve tümden karşı çıkma politikası uyguluyor. Son olarak da muhalefet, orman yangınlarıyla mücadelede benzer bir yönteme başvurdu. Peki muhalefetin Türkiye'nin sorunlarına dair çözüm önerileri neler? O önerilerin gerçekçiliği var mı?

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