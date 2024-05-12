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MSB’den Anneler Günü paylaşımı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 16:20
Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ellerinde çiçeklerle, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığı görüntülere yer verildi.
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MSB’den Anneler Günü paylaşımı
MSB’den Anneler Günü paylaşımı
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