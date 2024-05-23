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Şehit savcı Murat Uzun'un katillerinden terörist Hatice Yılmaz öldürüldü

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 23.05.2024 12:52
Son dakika haberine göre Tunceli'de 19 Ekim 2023'te ölü ele geçirilen 3 PKK'lı teröristten Hatice Yılmaz'ın 2012 yılında Ovacık'ta şehit edilen Savcı Murat Uzun'un katillerinden biri olduğu tespit edildi.
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